OH Leuven tegen Eupen op zoek naar driepunter na gelijke spelen: "Ik ben jaloers op hen"

OH Leuven wil zaterdag opnieuw aanknopen met de overwinning. De Leuvenaars moeten dan wel voorbij KAS Eupen, dat een sterke seizoensstart maakte met een 8 op 12.

Coach Marc Brys geeft aan dat je met drie gelijke spelen niet veel opschiet en dat enkel een driepunter op dit moment goed genoeg is. “We hebben slechts één keer verloren in vier wedstrijden, laat ons toch ook niet dramatiseren”, zegt Marc Brys op zijn persbabbel. “Als je verliest, moet je zwijgen en incasseren. Simpel. We botsten zaterdag op een heel erg sterk Genk, dat bovendien ook nog eens snel scoorde en zo het publiek vol achter zich kreeg. Als groep moet je die wedstrijd afsluiten, voortwerken en focussen op de volgende match.”

OHL heeft een zege dringend nodig om op te schuiven in het klassement. “Uiteraard oogt dat klassement niet goed voor ons. Enkel een driepunter is op dit moment goed genoeg. We speelden drie keer gelijk, maar dat schiet niet op. We kampen, om de gekende redenen, met een aantal pijnpunten. Dat mag duidelijk zijn. We moeten ook die communicatiefouten vermijden die ons al punten kostten. Maar ik zie wel groei in mijn groep.”

De tegenstander is daarentegen wel goed bezig. “Eupen staat terecht zo hoog in het klassement. Ik moet toegeven dat ik daar wat jaloers op ben. Maar da’s nu eenmaal de situatie. En die maakt dat Eupen in een zekere luxepositie afzakt naar Den Dreef. Daardoor zal Eupen zaterdag misschien wat meer de kat uit de boom kijken en ons het spel laten maken. Wij moeten oppassen voor hun snelle omschakelingen.”