"Als je De Ketelaere bezig ziet, jammer dat we die op het EK tegen Italië niet konden inbrengen"

Frank Raes ziet welke weelde Club Brugge ook dit seizoen weer in zijn ploeg rondlopen heeft. Zeker voorin heeft Brugge heel wat talent.

Club Brugge draait bijlange nog niet op volle toeren, dus op dat vlak is er voor blauwzwart nog veel ruimte voor progressie.

Geraken ze daar, dan lonkt een nieuwe titel. “De kwaliteit van Club Brugge. Als die op zijn normale niveau is, zal er niet veel aan te doen zijn”, zegt Frank Raes aan De Zondag.

Vooral De Ketelaere en Lang springen in het oog. Al hadden we CDK ook elders kunnen gebruiken. “Telkens je De Ketelaere bezig ziet, denk je: jammer dat we die op het EK tegen Italië niet konden inbrengen. De Ketelaere-Lang, dat is twee keer kwaliteit; en Dost zit op de bank, maar als je die kunt inbrengen, is dat ook van goudwaarde. Ik hou toch een beetje mijn hart vast voor Beerschot.”