Fans van KV Mechelen moeten wat geduld hebben voor hun coronatest

Vanmorgen werden bijna 400 fans van KV Mechelen getest op corona, om zo de match van vanavond tegen Union te kunnen bijwonen.

380 supporters van KV Mechelen om precies te zijn gingen op het aanbod van de club in om zich voor 10 euro te laten testen op het coronavirus.

Dat gebeurde in samenwerking met twee apotheken in Mechelen. Af en toe was het even aanschuiven. Volgens RTV zouden er voorlopig geen positieve tests afgelegd zijn.

Tegen Union speelt KV Mechelen voor het eerst voor een vol stadion. Sommige fans zijn nog niet in orde met een tweede vaccinatie waardoor ze een negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen.