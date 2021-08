Politierechter is duidelijk over welke sanctie Radja Nainggolan moet krijgen

Radja Nainggolan moest zaterdagavond in Antwerpen zijn rijbewijs afstaan na overdreven snelheid en geïntoxiceerd rijden.

Vijftien dagen is Radja Nainggolan zijn rijbewijs kwijt nadat hij gisteravond aan de kant werd gezet in Antwerpen. De nieuwe aanwinst van Antwerp had te snel gereden en blies tot overmaat van ramp ook nog eens positief.

Geert Vandaele, politierechter uit Veurne, zegt dat hij een gepaste straf moet krijgen. “Een geschikte straf bestaat erin dat je die mensen treft in wat hen het meest dierbaar is: hun vrije tijd”, zegt Vandaele aan HLN.

Een boete zou het volgens Vandaele te gemakkelijk maken. Een werkstraf zal Nainggolan veel meer raken voegt de politierechter er aan toe.