Stanley Nsoki ferm geschrokken bij Club Brugge: "En dat is hier elke week zo"

Stanley Nsoki is één van de nieuwkomers bij blauwzwart. Toch zegde de naam Club Brugge hem niet veel toen hij gecontacteerd werd.

Stanley Nsoki koos voor Club Brugge. “De eerste gesprekken liepen met Vincent Mannaert en Dévy Rigaux die mij hier een rondleiding gaven in het Basecamp. Ik was meteen onder de indruk van de faciliteiten hier”, zegt Nsoki aan HLN.

Het contact tussen zijn manager en blauwzwart bleef en na een gesprek met Philippe Clement was de kogel door de kerk.

Vooraf wist hij immers niet veel te vertellen over blauwzwart. “Voor ik naar hier kwam, wist ik enkel dat Club Brugge een Belgische ploeg was, die nog tegen PSG in de Champions League had gespeeld twee jaar geleden. Maar eenmaal hier was ik énorm verrast.”

Zijn eerste wedstrijd zal hij niet snel vergeten. “Natuurlijk is de Jupiler Pro League geen Europese topcompetitie zoals de Spaanse of de Engelse, maar die eerste wedstrijd tegen Union was schrikken. De intensiteit van die wedstrijd: dat had ik nog nooit meegemaakt, ook niet in Frankrijk. Enkele ploegmaats en de coach vertelden me na de wedstrijd dat het hier elke week zo is. Voor mij is dat een grote aanpassing.”