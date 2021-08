1B- Scorende Schuermans, Lommelse driepunter in Henegouwen en ijzersterk Deinze: bekijk hier de hoogtepunten van speeldag 2

In 1B waren we afgelopen weekend toe aan speeldag 2. Bol van het spektakel stond het er niet: amper drie ploegen vonden de weg naar doel. Opvallend: na twee speeldagen beschikt geen enkel team over een perfect rapport. Bekijk hier de samenvattingen van de vier gespeelde wedstrijden.

Westerlo-RWDM: 0-0 Excelsior Moeskroen-Lommel: 0-1 Doelpunt: 35' Saito (strafschop) 0-1. Lierse Kempenzonen-Excelsior Virton: 2-0 Doelpunten: 43' Schuermans 1-0, 90+2'Schuermans 2-0. Waasland-Beveren-Deinze: 0-2 Doelpunten: 4' De Belder 0-1, 53' Mertens 0-2.





