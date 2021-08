Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 5!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Coucke. Hij was zeker en vast van belang in het behalen van de driepunter van KV Mechelen tegen Union.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke beren. Bij Kortrijk was D'Haene heel sterk in de duels, bij Charleroi was Tchatchoua een ontdekking en Agbadou was opnieuw prima aan het werk bij het verrassende KAS Eupen.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we een sterke Vandendriessche, aanjager in de strijd voor Kortrijk. Ook de scorende Balanta, de scorende én aangevende Maziz, de scorende Shved en een heel erg sterke Lang konden niet ontbreken.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de cijfers van Vossen (2 goals) en alweer een erg sterke De Ketelaere die opnieuw scoorde als een echte spits.

Dat levert dan onderstaand elftal op: