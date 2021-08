Gedoodverfde degradatiekandidaat staat aan de leiding in 1A: hoe Eupen ons allemaal verraste

Zaten we er dan zo naast met onze prognose een maand geleden? Onze redactie zette KAS Eupen op de 18de plaats, een quasi zekere degradatiekandidaat. Maar na vijf speeldagen pronken de Oostkantonners helemaal bovenaan het klassement, naast Club Brugge. Hoe is dat gebeurd?

De Qatarese investeerders hebben Eupen zo goed als aan hun lot overgelaten. De voorbije jaren reden ze de financiële kloven zonder problemen dicht, maar dit seizoen trokken ze er hun handen vanaf. Dat betekende zo goed als zeker dat Eupen zijn duurste en waardevolste spelers ging moeten laten gaan. Maar we zijn bijna eind augustus en Prevljak, Ngoy en andere Agbadous staan nog steeds op de spelerslijst. En dat hadden ook wij niet verwacht.

Eupen had vorig seizoen zeker geen slechte ploeg en de ruggengraat daarvan is blijven staan. Mogelijk komt daar nog verandering in, want Am Kehrweg moeten ze zelf hun boontjes gaan doppen. Dat wil zeggen: ze moeten zelfbedruipend worden. Quasi onmogelijk met de toeschouwersaantallen die ze in Duitssprekend België aantrekken. Zeker met de huidige loonlast.

Zelfde kern

Maar tot er verandering komt in de huidige spelerskern kunnen ze een aardig spaarpotje opbouwen. Met 11 punten uit 5 wedstrijden hebben ze reeds een basis gelegd om een verlengd verblijf in 1A af te dwingen. Naar de hand van de nieuwe trainer, de voor dit seizoen onbekende Stefan Krämer. Een heel vriendelijke man, die het de typisch Duitse manier doet: hoge druk en veel verticaal voetbal. En daarnaast een blokje beton neerzetten bij balverlies. Vraag maar aan KV Mechelen of Anderlecht.

Het gevaar komt ook een beetje van alle kanten. 12 goals en slechts 4 daarvan zijn gemaakt door de spitsen. De volledige kern is op elkaar ingespeeld. Middenvelder Jerome Déom is de enige inkomende transfer. Daarnaast hevelde Eupen wat spelers uit de beloftenkern over. Nu moeten ze hopen dat ze ergens de middelen vinden om die kern het hele seizoen bij elkaar te houden...