Jeugd staat op, Mechelen, Eupen, Club Brugge vs STVV, Nainggolan en de VAR

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Leiders

KAS Eupen was ook dit weekend van in het begin dreigend, duidelijk voortbouwend op de automatismen van de voorbije weken. Het heeft vertrouwen, met 11 op 15 zijn het hoogdagen in de Oostkantons.

Ook Club Brugge staat ondertussen al mee bovenaan en met De Ketelaere hebben ze eigenlijk echt een topspits in handen.

Malinwa reageert

Vorige week nog bij de floppers en op zoek naar zichzelf, deze week na een vroege achterstand helemaal wakker geworden.

KV Mechelen leeft nog, ook Shved en Storm lijken er helemaal doorheen te gaan komen stilaan en dan is er nog veel mogelijk.

Jeugd staat op

Altijd tof om nieuwe spelers steeds meer te beginnen ontdekken. Zaroury scoorde voor Charleroi tegen zijn jeugdclub Zulte Waregem bijvoorbeeld en maakte opnieuw indruk.

Bij Club Brugge was er ook Tibo Persyn die meteen scoorde en zo zijn prestatie extra opleukte en er staat steeds meer (Belgische) jeugd op in de JPL.

FLOP

STVV

De Kanaries zijn helemaal vleugellam, de versterkingen die er al even hadden moeten zijn komen voorlopig niet.

De fans roerden zich met 'schijt aan het beleid', er moet dringend iets gaan gebeuren om punten te gaan pakken.

Een voorbeeld willen worden voor de jongeren en een week later dronken achter het stuur veel te snel rijden?

Neen, dat is geen goed voorbeeld. Het is verder ook vooral stuitend dat we er in Europa willen schitteren en net daarom wedstrijden uitstellen ... voor een wild weekend dus?

Wat baten VAR en bril ...

Het was weer zover. Het doelpunt in Standard - KV Oostende? Een zeer vreemd gebeuren en het maakt de VAR niet onfeilbaar blijkbaar.

Maar er was ook de niet-gefloten rode kaart voor Ricca en zo zal het elke week wel iets zijn. Bovendien blijft het ook nog al te vaak véél te lang te duren voor er een beslissing is. Dat moet toch rapper kunnen?