Referee Department reageert op betwiste goal in Standard-KVO: "In zo'n geval is de VAR een hulpmiddel en geen onbetwiste wetenschap"

Er was wel wat te doen na Standard-KV Oostende over het winnende doelpunt van Selim Amallah. KVO stuurde zelfs een officiële communicatie de wereld in waarbij ze de VAR en de scheidsrechter op de korrel namen. Bij het Referee Department verklaarden ze intussen dat er geen 3D-lijn beschikbaar is.

Het been van Dragus lijkt buitenspel te staan bij de assist op Amallah, maar de bal was in de lucht dus kon er geen gebruik gemaakt worden van de 2D-lijn. En een 3D-lijn is in België nog niet geïntroduceerd. "Bij de introductie van de VAR hebben we ervoor gekozen om enkel de 2D-lijn te gebruiken. Op dat moment stond de 3D-lijntechnologie nog niet op punt. Later hebben we gecommuniceerd dat we tevreden waren over de 2D-technologie en dat we doorgingen met het gebruik ervan", aldus Stefanie Forde van het Referee Department in HBvL.

Als de bal in de lucht is, wordt het moeilijk om een 2D-lijn te trekken. En was het dus geen clear error van de ref. “In zo'n geval is de VAR een hulpmiddel en geen onbetwistbare wetenschap. Bij 90% van de situaties is het louter wetenschappelijk bepaald, maar bij een geval als dit is er interpretatie nodig. Zo'n fases zullen altijd voor discussie zorgen. Heel vreemd is het dus niet dat de beslissing van de scheidsrechter op het veld gevolgd is.”