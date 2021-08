Sporting Charleroi shopt bij Napoli en heeft nieuwe speler bijna beet

Sporting Charleroi blijft zoeken naar versterkingen. Met succes, want enkele dagen geleden was er nog sprake over de komst van een flankspeler van Napoli. Die zou nu een akkoord gevonden hebben met het bestuur van de Carolo's.

Volgens La Dernière Heure staat de Belgische club nu zéér dicht bij de komst van Karim Zedadka. De linkervleugel zou gehuurd worden, met aankoopoptie. De 21-jarige Fransman is ondertussen drie jaar actief in Napels, maar kwam er nauwelijks in actie.

Op sociale media nam hij alvast afscheid van zijn huidige werkgever: “Niet alles verliep zoals ik gepland had, maar het dragen van dit shirt is één van de beste dingen die me ooit is overkomen.”

Zowel de speler als beide teams zouden een akkoord hebben bereikt. De officiële presentatie zou dan weer begin deze week plaatsvinden.