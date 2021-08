OFFICIEEL: Genk heeft nieuwe aanvaller beet

Genk heeft Iké Ugbo binnengehaald. De spits van Chelsea, die vorig seizoen op uitleenbasis bij Cercle Brugge speelde, moet de concurrentie aangaan met Onuachu en Dessers.

Ugbo liet vorig seizoen de netten 16 keer trillen in de Jupiler Pro League. Hij had daarvoor 32 optredens nodig. Genk hoopt nu dat Ugbo die vorm kan doorzetten in Limburg. Zou Genk met deze transfer anticiperen op een mogelijk vertrek van Onuachu?

Ugbo verlaat Chelsea nu definitief na enkele uitleenbeurten. Volgens Fabrizio Romano bedraagt de transfersom 7,5 miljoen euro.