'Antwerp legt miljoenen op tafel voor duurste speler ooit van Racing Genk'

De overgang van Pierre Dwomoh van Racing Genk naar Royal Antwerp FC zal normaal vandaag rond zijn.

Over de transfer van Pierre Dwomoh is al veel gezegd en geschreven. Het Belang van Limburg komt nu met details over de deal.

Royal Antwerp FC heeft al akkoorden die het moest sluiten voor deze deal rond. Dwomoh legt vandaag zijn medische tests af.

Er ligt voor hem een contract van minstens vier jaar klaar. Genk krijgt volgens de krant maar liefst 2 miljoen euro. De duurste 17-jarige Belg ooit. Bovendien hebben de Limburgers ook nog een percentage op doorverkoop afgedwongen.