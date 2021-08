OHL wil zich versterken met aanvaller van Sporting Charleroi

OH Leuven is dringend op zoek naar aanvallende versterking en zo zijn ze bij Sporting Charleroi aangekomen.

Mamadou Fall is volgens La Dernière Heure een piste om de aanval van OH Leuven te versterken. Fall is een oudgediende bij Charleroi, waar hij al sinds 2013 onder contract ligt. Hij werd in die periode wel al uitgeleend aan White Star Brussel en Eupen. Coach Edward Still heeft aangegeven dat Fall nu mag vertrekken bij een goede aanbieding.

In 132 wedstrijden bij Sporting Charleroi kwam Fall aan 27 goals en 12 assists. Bij Charleroi heeft hij nog een contract lopen tot het einde van het seizoen.