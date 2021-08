Peter Vandenbempt kan het niet laten na afgelopen weekend: "VARdeloos"

De VAR en de arbitrage heeft het voorbije weekend niet bepaald een goed figuur geslagen in de Jupiler Pro League.

Het gaat hem volgens Peter Vandenbempt zelfs niet eens over de goal van Amallah van Standard op zich. “De ergerlijke inconsistentie in de tussenkomsten van de VAR. De ene blijft stom bij een lelijke rode fout van Federico Ricca, de andere sommeert de ref naar het scherm voor wat hij dus overduidelijk natrappen van Siebe Van Der Heyden van Union vindt. Bert Put zag dat gelukkig beter”, zegt Vandenbempt in Sport/Voetbalmagazine.

Vandenbempt was tevreden met de beslissing in het voordeel van Standard. “In Luik volgde iedereen het voorgeschreven protocol en zo hoort het. Iedereen is overtuigd van overduidelijk buitenspel maar met zekerheid kon niemand het op dat moment aantonen en dus bleef het oordeel van de assistent overeind.”

“Gewezen refs roepen dan dat Lawrence Visser zelf moest gaan kijken of de VAR toch maar een (niet-reglementaire) lijn moest trekken, maar dat is willekeur en improvisatie. Daar gaan we echt niet mee beginnen”, besluit Vandenbempt.