'Royal Antwerp FC verrast met opvallende nieuwe speler uit Jupiler Pro League'

De transferhonger van Royal Antwerp FC lijkt nog altijd niet gestild. Er zou nu nog een speler op komst zijn.

The Great Old pakte al uit in deze zomermercato en dat lijkt nog altijd niet voorbij. Er zou nu ook een speler uit 1A op weg zijn naar de Bosuil.

Volgens HLN komt Dorian Dessoleil, de kapitein van Sporting Charleroi, naar Royal Antwerp FC. Hij zou vandaag een handtekening zetten onder een contract.

Dessoleil speelt sinds 2015 bij Charleroi. Hij kwam er 203 keer in actie. Zijn waarde wordt op drie miljoen euro geschat bij Transfermarkt.

Afgelopen weekend viel Dessoleil geblesseerd uit tegen Zulte Waregem.