Staat Dario van den Buijs (Beerschot) voor terugkeer naar Nederland?

Zit het verhaal voor Dario van den Buijs bij Beerschot er definitief op? De linksbenige verdediger begon als titularis aan het seizoen bij de Mannekes, maar verdween de laatste weken uit het elftal van Peter Maes.

Na een uitleenbeurt aan Fortuna Sittard keerde Dario van den Buijs in het tussenseizoen terug bij Beerschot. De verdediger stond de eerste drie competitiewedstrijden telkens negentig minuten tussen de lijnen, maar verdween nadien uit de ploeg. Tegen Standard mocht Van den Buijs vijf minuten opdraven, tegen Club Brugge bleef hij de ganse partij op de bank.

De kans dat Dario van den Buijs nog voor het verstrijken van de transfermarkt vertrekt, is groot. Een terugkeer naar de Eredivisie lijkt aanstaande. Zo zou er bij RKC een contract voor vier seizoenen klaarliggen voor de 25-jarige Lierenaar.

In 58 competitiewedstrijden in de Eredivisie, voor Heracles en Fortuna Sittard, was Van den Buijs goed voor twee doelpunten en evenveel assists.