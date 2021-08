Hoe zou het nog zijn met... Steven Joseph-Monrose

Steven Joseph-Monrose, een naam die ongetwijfeld nog een belletje doet rinkelen, speelde vier seizoenen lang in onze competitie. Bij Kortrijk en Genk verzamelde de Fransman in totaal 125 wedstrijden.

Steven Joseph-Monrose is een inmiddels 31-jarige Fransman. Hij brak door bij Lens, waar hij al sinds zijn jeugd speelde. Sporadisch kreeg de jonge Fransman er een kans als invaller. Na amper vijf invalbeurten over anderhalf seizoen heen beseften ze bij Lens wel dat het talent uit de eigen jeugd elders nog wat moest rijpen, en daarom leenden ze hem een half jaar uit aan Franse tweedeklasser LB Châteauroux. Ook daar bleef zijn rol eerder beperkt tot invaller. Hij maakte minuten in acht wedstrijden, maar stond slechts drie keer in de basis. Tegen Caen wist hij op 29 januari 2010 wel zijn eerste keer te scoren als profvoetballer. Vanaf maart hoorde hij niet meer bij de selectie en speelde hij geen minuut meer voor Châteauroux.

Voor het seizoen 2010/11 kwam Steven Joseph-Monrose wel terug naar zijn moederclub, Lens. Hij vergaarde er twee basisplaatsen. Coach László Bölöni (ex-Standard, later Antwerp & Gent) verkoos David Pollet (later Charleroi, Anderlecht, Gent & Eupen) boven hem. Lens had een jonge kern, maar wel een met kwaliteiten. Serge Aurier (nu Tottenham) en Raphaël Varane (nu Manchester United) stonden ook in de basis. Geoffrey Kondogbia (nu Atletico Madrid) zat zelfs meestal met Joseph-Monrose op de bank.

Op avontuur in België

KV Kortrijk besloot het er in de zomer van 2011 toch op te wagen. Ze plukten de jonge Fransman weg bij Lens. Bij Kortrijk gaat alles goed. De mannen van Hein Vanhaezebrouck spelen een geweldig seizoen en spelen zelfs play-off 1. Ze blijven hangen op de zesde plek, maar spelen een zeer knap seizoen. Ze overtuigden met die kern het publiek in het Guldensporenstadion zodanig dat ze zelfs gehuldigd werden. Ook Joseph-Monrose werkte aan zijn statiestieken. Hij scoorde zes keer in de competitie, twee keer in de play-offs en drie keer in de Beker van België, waar Kortrijk de finale verloor van Lokeren.

Met het topseizoen bij Kortrijk overtuigde Steven Joseph-Monrose het bestuur van Genk om hem binnen te halen. Genk betaalde zelfs 1,5 miljoen euro voor hem, in die tijd was dat niet weinig. In zijn eerste seizoen is hij een vaste waarde in de basis. Vanop de linkerflank moest hij vooral werken en zo goed mogelijk proberen om zo goed mogelijk de diepe spitsen Jelle Vossen, Glynor Plet, Elyaniv Barda en Benji De Ceulaer te vinden. Na de play-offs eindigt Genk op de vijfde plaats in het klassement. Als basisspeler wint hij , na de verloren finale van het jaar ervoor, de Beker van België met Genk tegen Cercle Brugge. De twee seizoenen daarop is het een pak minder voor de Fransman. Sekou Cissé nam zijn plaats in op de flank en in de spits was er serieuze concurrentie. Daardoor keerde Joseph-Monrose in de zomer van 2015 terug naar zijn thuisland. Hij ging voetballen bij Stade Brest in Frankrijk.

Bij Brest wordt hij gedurende twee seizoenen weer echt een vaste waarde. Ook al is het in de Franse tweede klasse, de carrière van Steven Joseph-Monrose zat wel weer op het spoor. In 2017 leek de Fransman Brest een beetje ontgroeid, hij was klaar voor de volgende stap in zijn carrière. Dat die stap er één richting Qabala uit Azerbeidzjan zou worden, had niemand verwacht. Daar beleefde hij twee prachtige seizoenen. In 62 wedstrijden scoorde Steven Joseph-Monrose maar liefst 20 keer en gaf hij ook nog eens 12 assists. Een prijs pakken deed hij echter niet.

De Fransman had in de Azerbeidzjaanse competitie zodanig hard overtuigd dat topclub Neftchi Baku hem haalde. Zij waren op zoek naar hun negende titel in de geschiedenis van de club en dachten dat Joseph-Monrose hen daar zou bij kunnen helpen. Die titel kwam er dan ook al zeer snel. Na twee seizoenen werd Neftchi Baku eerste in de Azerbeidzjaanse competitie. Joseph-Monrose was wel geen basisspeler meer in het tweede seizoen, maar had met twee doelpunten en twee assists wel degelijk een aandeel in de titel. Voor de ervaren Fransman zijn eerste in zijn carrière.

Na het winnen van het kampioenschap liep het verhaal van Steven Joseph-Monrose in Azerbeidzjan op een einde. Deze zomer verruilde de 31-jarige Fransman Baku dan ook voor een avontuur dichter bij huis, in Griekenland. Bij tweedeklasser AO Xanthi zal hij dit seizoen mee moeten zorgen voor promotie naar eerste klasse. Wij wensen hem alleszins heel veel succes toe!