Juventus-huurling Daouda Peeters: "Pjanic heeft me goed geholpen"

Daouda Peeters is met Standard aan zijn tweede Belgische topclub toe. De 22-jarige middenvelder kreeg zijn opleiding bij Club Brugge, maar vertrok daarna naar Juventus. De Rouches huren hem nu en hij wil zich bewijzen.

Peeters is op een leeftijd gekomen dat hij moet spelen. "Voor mij was het belangrijk om ergens bij een eerste ploeg aan te sluiten. Dat was misschien het enige dat bij mij nog mankeerde. Bij Juventus heb ik wel veel geleerd, zeker over het tactische aspect en alles rond het spelletje. Iemand als Miralem Pjanic (heeft me bijvoorbeeld heel goed geholpen", vertelt hij in HBvL.

Een doorbraak bij Juventus speelt toch ook nog altijd. “Dat zit misschien ergens in mijn achterhoofd, maar ik concentreer me echt volledig op Standard en wil hier het maximale halen. We hebben een goeie ploeg. Dat ik van Juventus kom, zal niet volstaan. Ik zal mij moeten bewijzen op training. De coach zei me dat ik hier grinta en power moet bijbrengen.”