De Condé over vertrek van toptalent Dwomoh: "Belangrijk is dat een speler nooit speelminuten kan eisen"

Racing Genk laat toptalent Pierre Dwomoh naar Antwerp vertrekken. De 17-jarige heeft het te bont gemaakt bij de Limburgers en technisch directeur Dimitri De Condé hoopt dat hij daar lessen uit getrokken heeft.

Er waren verschillende incidenten met Dwomoh, waar De Condé nu niet meer dieper op wil ingaan. Wel heeft hij raad voor de middenvelder, voor wie het allemaal niet snel genoeg kon gaan. “Voor ons is respect voor de club én je ploegmaats essentieel”, zegt De Condé in HBvL.

“Belangrijk is dat een speler nooit speelkansen kan eisen, dat is iets waar alleen de trainer over beslist. Daarom kunnen daar ook geen beloftes over gemaakt worden. Als een speler dat niet aanvaardt en zich onbehoorlijk gaat gedragen, kan je alleen maar aan het groepsbelang denken. Niemand kan zich boven een groep plaatsen, de mate waarin je getalenteerd bent, doet niet ter zake.”