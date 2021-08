KV Oostende trekt met ludieke actie streep onder hetze: Gratis 'vorte' pasta voor de fans

KV Oostende voelde zich vorige week vrijdag benadeeld door de arbitrage. Amallah scoorde het enige doelpunt van de partij tegen de kustboys, maar de Rouche deed dat al dan niet vanuit buitenspel. Na afloop stuurde Oostende een vlammend statement de wereld in.

KV Oostende kwam donderdag met een ludieke knipoog na dit incident. "Geen vorte paste voor de VAR vorige week, maar wél zondag voor onze fans", klinkt het. Zondagavond ontvangt KV Oostende Zulte Waregem, de thuisfans mogen zich dus verheugen op een gratis bord pasta.

Geen 'vorte pasta' voor de VAR vorige week, maar wél zondag voor onze fans 😉😁 #KVOZWA



🍻 🍽️ Van 19u t/m 20u: gratis pasta & Happy Hour op Maes Pils.



Smakelijk en santé ! 💚❤️💛 pic.twitter.com/l6WY9lBbZi — KV Oostende (@kvoostende) August 26, 2021

De 'vorte pasta' is dan weer een verwijzing naar Thorsten Theys. De COO van KV Oostende was het in de serie Kustboys niet eens met enkele scheidsrechterlijke beslissingen. Gevolg: geen 'vorte pasta' voor de refs, maar een droge sandwich.