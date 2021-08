Genkenaar geselecteerd bij de VS voor WK-kwalificatiewedstrijden

Mark McKenzie van KRC Genk is opnieuw geselecteerd bij de Verenigde Staten.

Mark McKenzie van Genk maakt kans om voor de zevende keer te spelen bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Hij zit alleszins in de selectie bij de VS voor de kwalificatiewedstrijden voor het WK. Op de Gold Cup zat McKenzie niet in de selectie van trainer Gregg Berhalter.

Mark McKenzie is nog maar 22 jaar oud en speelt sinds januari 2021 in ons land. Genk kocht de Amerikaanse centrale verdediger voor 5,5 miljoen euro. Sindsdien speelde hij al 21 keer voor Genk, waaronder drie wedstrijden dit seizoen (van de vier). In de verdediging bij de VS wordt hij vergezeld door onder andere Dest van Barcelona en Brooks van Wolfsburg. Ook oude bekende Ethan Horvath heeft de selectie gehaald.