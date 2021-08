OFFICIEEL: OH Leuven kondigt opnieuw een versterking aan

Na eerder een verdediger heeft OH Leuven nu een polyvalente middenvelder beet die overkomt van Galatasaray.

Het gaat hard bij OH Leuven. Na defensieve versterking, dat kan u HIER lezen, hebben ze ook een polyvalente winger binnengehaald. Jesse Sekidika komt namelijk over van het Turkse Galatasaray waar hij nog in actie kwam tegen PSV. Hij wordt gehuurd voor één seizoen met aankoopoptie.

Wim De Corte de technisch directeur bij OH Leuven reageerde op de website op de transfer. “Sekidika is een aanvallend ingestelde speler die zowel op de linker- als op de rechterflank zijn acties maakt en ook centraal als tweede spits uit de voeten kan. Met zijn polyvalentie, aanvallende impulsen en snelheid vormt hij een surplus voor onze kern.”