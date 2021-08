OFFICIEEL: OH Leuven kondigt defensieve versterking aan

OH Leuven versterkt zijn defensie met een Marokkaans international.

OH Leuven kondigde vandaag aan dat ze zich versterken met Sofian Chakla. De 27 jarige verdediger komt over van het Spaanse Villareal en tekent een contract tot 30 juni 2024.

Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij Getafe en speelde in totaal 11 wedstrijden. Voor Villareal zelf kwam hij in totaal tot 6 wedstrijden waarin hij éénmaal kon scoren. Hij is tevens Marokkaans international en kwam driemaal uit voor zijn land.