Brys naar Antwerp, waar hij al het een en ander meemaakte: "Maar ik ben niet beroerd om te zeggen dat ze erg goed werk leveren bij Antwerp"

Marc Brys moet met OHL dit weekend naar Antwerp. Een club waar hij toch een speciale relatie mee heeft sinds hij coach was van Beerschot.

Brys weet dus dat er wel het een en ander kan gebeuren. Hij is ook onder de indruk van de speelwijze die Brian Priske introduceerde. “Ik verwacht wel dat de fans me iets zullen toeroepen zondag”, zegt hij op de clubwebsite. “Vroeger kreeg ik daar ook al wel eens wat bier over mij gekapt. Op dat vlak was de coronatijd een zegen. Pas op, ik heb daar geen probleem mee. Wat mij betreft, hoort dat er gewoon bij. Je groeit ergens op en vereenzelvigt jezelf met een club. Maar ik ben niet beroerd om te zeggen dat ze erg goed werk leveren bij Antwerp.”

Mogelijk heeft hij een extra troef, want Alexis De Sart lijkt klaar om te spelen. “Het zou zeker kunnen dat ik Alexis meepak naar de Bosuil. Zijn testen waren goed en ik ben erg blij met zijn komst. Da’s een heel slimme gast, heel talentrijk ook. Hij zal zorgen voor goede infiltraties en scherpe balveroveringen. Ik verwacht dat hij het team veel bijbrengt. Hij kan de drie posities aan centraal op het middenveld. Of ik met hem heb gepraat over Antwerp? Ja, uiteraard”, glimlacht de Leuvense coach.