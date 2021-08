Mbaye Leye voor Union-Standard: "We mogen Vanzeir en Undav geen ruimte in onze rug geven"

Zaterdagavond trekt Standard naar het Dudenpark om er Union SG in de ogen te kijken. De Brusselaars begonnen sterk aan de competitie en Mbaye Leye hoedt zich dus voor de ploeg van Felice Mazzu.

Leye heeft ook wel wat zorgen, want Kostas Laifis is twijfelachtig voor de verplaatsing. "Een probleempje aan de quadriceps. We zullen morgenochtend zien hoever hij staat", aldus Leye. "Jackson Muleka is nog out en ik hoop dat hij klaar zal zijn voor de match tegen Seraing. Over Bokadi is er goed nieuws, want hij mag terug beginnen lopen na zijn operatie."

Standard won al twee keer op verplaatsing en wil daar zaterdag drie van maken. "We spelen tegen een historische club die ons met vertrouwen opwacht. Het is een goed georganiseerde ploeg met goeie spelers als Lapoussin, Teuma en het duo Vanzeir-Undav. We mogen hen vooral geen ruimte geven in onze rug, want dat is hun sterkste punt. Hun twee aanvallers zijn heel gevaarlijk in de omschakeling."