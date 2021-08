'Wesley Moraes legt vrijdag medische testen af bij Club Brugge'

In 2019 vertrok Wesley voor 25 miljoen naar Aston Villa. Twee jaar later lijkt het er sterk op dat de Braziliaanse spits de omgekeerde beweging gaat maken en terugkeert naar Club Brugge.

Wesley (24) legt volgens Het Laatste Nieuws vrijdag zijn medische testen af in Brugge. Brengt dat geen problemen met zich mee, dan zal blauw-zwart de boomlange Braziliaan voor een seizoen huren van Aston Villa, waar hij uit beeld verdween na een knieblessure.

Cyprioot op komst?

Daarmee is de Brugse transferhonger nog niet gestild. Nog volgens HLN heeft blauw-zwart ook zijn oog laten vallen op Loizos Loizou. De 18-jarige winger werd donderdagavond met Omonia Nicosia uitgeschakeld door Antwerp. In de heenmatch was de jonge Cyprioot goed voor twee doelpunten.