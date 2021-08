AA Gent begint op verplaatsing maar eindigt in de eigen Ghelamco Arena

AA Gent speelt eerst buitenhuis en neemt het op 16 september op tegen Flora Tallinn. Vervolgens komt Anorthosis Famagusta op bezoek in de Ghelamco Arena. Op speeldag 3 en 4 staan de confrontaties tegen Partizan Belgrado geprogrammeerd. Daarna wacht de return tegen de Cyprioten en op de slotspeeldag kan AA Gent mogelijks de kwalificatie vieren tegen Flora Tallin.

Start in Tallinn, finish in de Ghelamco met tussenstops in Belgrado en Larnaca.



