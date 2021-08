Club Brugge kent zijn speelschema in de 'groep des doods'

De tegenstanders van Club Brugge waren al bekend maar nu is ook het speelschema in deze zware groep bekendgemaakt.

Club Brugge heeft een aantal mooie ploegen geloot in de Champions League. Zo komen ze uit tegen twee potentiële eindwinnaars zoals PSG en Manchester City. Toch mogen ze zeker RB Leipzig niet onderschatten. De club uit het oosten van Duitsland is aan een steile opmars bezig de laatste jaren in de Bundesliga.

Club Brugge mag al direct vol aan de bak tegen het PSG van Lionel Messi op woensdag 15 september. Het zal niet gemakkelijk worden voor Club Brugge om zich te kwalificeren voor Europees voetbal na Nieuwjaar in deze 'groep des doods'.