Doelman STVV onze man van de match na wedstrijd tegen Cercle Brugge: niet veel werk, maar wel clean sheet met vooral één uitstekende parade

STVV kon gisteren eindelijk nog eens een overwinning op zak steken. De Kanaries haalden het met 0-1 van Cercle Brugge. Makkelijk werd het niet, want STVV speelde bijna 40 minuten met een man minder. Toch kwam de thuisploeg niet meer voorbij STVV-doelman Schmidt.

Het was moeilijk om een man van de match aan te duiden na de wedstrijd, maar als er één persoon foutloos was doorheen de match, was het wel STVV-doelman Daniel Schmidt. De keeper van de Kanaries maakte een uitstekende indruk.

Vooral in de eerste helft kon de doelman van STVV zich laten zien met een uitstekende redding. Zo werd Millan knap aangespeeld door Deman, waardoor de aanvaller alleen op Schmidt af kon, maar de keeper bleef ijzig kalm en had een geweldige voetreflex in huis.

Na de rust kwam STVV dus al snel met tien man te staan, maar het is niet dat Schmidt nog grote reddingen moest verrichten. Hij deed zijn job door in bijna alle voorzetten van de thuisploeg boven iedereen uit te steken. Een goede prestatie dus van Schmidt en het werd beloond met de drie punten en een clean sheet.