Ervaren assistent van KVK zet criticasters op hun plek: "Hier zijn clubs die hoog in de Ligue 1 kunnen spelen"

KV Kortrijk heeft haar lot in de handen gelegd van een jong en tegelijkertijd ervaren trainersstaf. Een iemand van die staff is de nog maar 33-jarige Serge Costa die inzet op de individuele ontwikkeling van de spelers.

Costa is een Frans-Portugese trainer die in het verleden met onder meer Lukebakio, Pavard en Idrissi Gueye heeft gewerkt. De assistent werkte al met Elsner samen in de Franse Ligue 1 bij Amiens. "Hij weet dat ik voor hem door het vuur zal gaan", vertelt Costa op de clubwebsite.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Costa al een duidelijke visie en onder de indruk van het niveau in België. "Er zit wel wat kwaliteit in België. Men zei me dat België het niveau is van de Ligue 2 maar die mensen zijn gek. Sommige clubs hier kunnen hoog spelen in de Ligue 1. We verloren bijvoorbeeld al van een sterk Racing Genk dit seizoen. Genk is geen PSG maar kan wel wedijeren met Lille, Monaco en Lyon", is Costa vol lof.

Individueel trainen met oog op collectief

Costa zet in op individuele training van de spelers maar verliest het collectief niet uit het oog. "Individueel werken is niet gelijk aan apart werken. Je traint nog altijd in functie van het collectief. Als ik met D'Haene op voorzetten werk, doen we dat in functie van de looplijnen van Gueye en Badamosi en met het afhaken van Moreno."

"Voetbal is een totaalsport waarbinnen je elke speler individueel beter moet maken. Ik geef tips aan zodat de spelers zelf kunnen analyseren wat er moet gebeuren en slimme spelers weten meteen wat er moet gebeuren. We dringen niets op maar leiden ze ernaartoe zodat ze zelf dingen ontdekken", legt hij uit.