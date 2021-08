Racing Genk - Anderlecht: Twee teleurgestelde ploegen tegenover elkaar

Racing Genk en Anderlecht mogen zondagavond hun eerste duel van dit seizoen uitvechten. Dat doen ze in de Luminus Arena, de thuishaven van KRC Genk. Na vijf speeldagen staan beide ploegen op een gedeelde zevende plaats met zeven punten.

Europees voetbal

Bij Racing Genk mogen ze de Champions League op hun buik schrijven. De Limburgers zijn er namelijk niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League. Genk verloor beide wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk. Gelukkig voor Genk is daar wel nog het Europese vangnet van de Europa League.

Dat is bij Anderlecht wel wat anders… Paars-Wit ging onderuit tegen het Nederlandse Vitesse in de Conference League. Het Europese avontuur van Anderlecht zit er dus op en dat is uiteraard onder de verwachtingen van dit seizoen.

Twee teleurgestelde ploegen dus, die momenteel op gelijke hoogte staan in de competitie. Dan weegt het thuisvoordeel en de goed op elkaar ingespeelde kern van Racing Genk hoogstwaarschijnlijk net iets zwaarder door.

Beide ploegen scoren

Anderlecht en Racing Genk vinden dit seizoen gemakkelijk de weg naar doel. Zeven doelpunten voor de Limburgers in de afgelopen drie wedstrijden. Ook Anderlecht wist zes keer te scoren in haar laatste drie matchen. Met twee vlot scorende ploegen mogen we zondagavond dus doelpunten verwachten.

Waar zet je best op in?

De kern van Genk is momenteel veel sterker dan die van Anderlecht. Genk wint, terugbetaald indien gelijkspel, odd: 1.74.

Twee vlot scorende teams nemen het tegen elkaar op. Beide teams scoren, odd: 1.71.

