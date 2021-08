Luc Nilis gaat eerste uitdaging aan als hoofdcoach... in amateurklasse

Luc Nilis zal voor de eerste keer in zijn leven hoofdcoach worden.

Luc Nilis, voormalig Rode Duivel, zal komend seizoen hoofdtrainer worden bij SV Belisia in de tweede amateurklasse.

Na zijn voetbalcarrière liet Nilis zich meermaals opnemen in de trainersstaf van een club, maar hoofdtrainer werd hij nog niet. Zijn vorige job was assistent-bondscoach van Vital Borkelmans bij Jordanië.

Daarvoor was hij ook nog scout en liniecoach, onder meer bij Anderlecht. Nilis was op proef bij paars-wit maar kreeg geen volwaardig contract wegens een financieel euvel.

"We hebben hem geenzins enkel genomen vanwege zijn naam. Hij is uit de regio en kan zich vinden in onze visie om met eigen jeugd te werken. Hij paste perfect in ons profiel", vertelt voorzitter Luc Janssen in Het Nieuwsblad.

SV Belisia neemt het zondagnamiddag in de beker op tegen Zwarte Leeuw, volgende week staat de eerste competitiewedstrijd op het programma.