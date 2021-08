Nieuwkomer meteen van goudwaarde voor STVV met doelpunt: "Een droomstart"

Daichi Hayashi zal zijn debuut voor STVV niet snel vergeten. Zo kon hij in de eerste tien minuten al de score openen voor de Kanaries tegen Cercle Brugge. Het werd ook het enige doelpunt van de avond.

Verrassing in de basis van STVV gisterenavond: Daichi Hayashi maakte namelijk zijn debuut voor de Kanaries en de aanvaller mocht meteen starten. Hij bedankte ook meteen voor het vertrouwen, want na nog geen tien minuten kon hij al de score openen.

Hayashi werd zo ook meteen de matchwinnaar, want zijn doelpunt was de enige goal van de wedstrijd. Een belangrijk doelpunt, want zo schuift STVV op naar de twaalfde plaats in het klassement.

Na de wedstrijd was de spits uiteraard zeer tevreden. Hij gaf meer uitleg op de persconferentie. "Het was een droomstart. Didillon ging in de fout, waardoor Mboyo mij mijn eerste doelpunt op een presenteerblaadje kon aanbieden. Zoiets kon ik niet laten liggen. Nu kunnen we met een goed gevoel de interlandbreak in", aldus Hayashi.