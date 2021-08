De Smet (Beerschot) en Reitz (STVV) komen er met voorwaardelijke straf vanaf, OHL moet Dewaest tijdje missen

De KBVB maakte maandagmiddag de schorsingsvoorstellen bekend voor de spelers die afgelopen weekend rechtstreeks rood pakten in de Jupiler Pro League.

Beerschot-speler Thibault De Smet moest al na een handvol minuten onder de douches tegen Charleroi, nadat hij handspel beging op de doellijn. De Smet krijgt naast een geldboete enkel een voorwaardelijke schorsing.

Dat is ook het geval voor Rocco Reitz. De jonge STVV-middenvelder kreeg een rood karton onder de neus na een stevige tackle tegen Cercle Brugge.

Voor OHL en Sebastien Dewaest is de straf heel wat zwaarder. De ervaren centrale verdediger ging in de slotfase van de match tegen Antwerp door het lint. Nadat hij geel pakte na een overtreding op Balikwisha, maakte Dewaest nog een koppende beweging naar de winger van Antwerp. Iets waar men bij de KBVB niet om kan lachen. Een schorsingsvoorstel van vier wedstrijden (waarvan drie effectief) plus een geldboete van 3500 is zijn deel. OHL kan nog in beroep gaan tegen dit voorstel.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Thibault De Smet (@kbeerschotva) 1 w. schorsing vanaf 01.09.2021 met uitstel t.e.m. 31.08.2022 + boete € 500 effectief — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) August 30, 2021

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Sébastien Dewaest (@OHLeuven) 4 w. schorsing vanaf 01.09.2021 waarvan 3 w. effectief en 1 w. met uitstel t.e.m. 31.08.2022 + boete € 3500 effectief — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) August 30, 2021