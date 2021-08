Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 6!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Schmidt. Hij was zeker en vast van belang in het behalen van punten bij STVV met enkele prima reddingen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier sterke beren. Bij Kortrijk was D'Haene heel sterk in de duels, de eerste aanjager en ook goalgetter. Bij Charleroi was Wasinski een ontdekking, Harwood-Bellis stak de Genk-aanval lange tijd in de achterzak en Walsh was met twee assists van belang voor Malinwa.

Middenveld

Ook Hanche-Olsen had achterin kunnen (moeten) staan, net zoals ook De Sart in het team had gekund op het middenveld. We opteren echter voor Nurio, die in alle goals voor de rust betrokken was. Storm was dan weer dubbele goalgetter bij Mechelen en Mercier de aangever van Leuven zoals vanouds.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de cijfers van Vossen (2 goals), Vanzeir (3 goals) en Tissoudali (een wervelwind, 1 goal, 1 assist).

Dat levert dan onderstaand elftal op: