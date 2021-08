'Deze aankoopoptie heeft Anderlecht bij Ajax bedongen voor Magallan'

De komst van Lissandro Magallan wordt het laatste inkomende wapenfeit van RSC Anderlecht tijdens deze zomermercato. Peter Verbeke slaagde erin om een aankoopoptie te bedingen.

De Telegraaf meldt dat RSC Anderlecht Lissandro Magallan na het seizoen definitief kan overnemen voor vijf miljoen euro. AFC Ajax stortte destijds zelf negen miljoen euro voor de speler op de rekening van Boca Juniors.

De 27-jarige verdediger had aanbiedingen in de schuif liggen uit Italië, Duitsland, Turkije en Mexico. Hij kiest echter voor Brussel om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Hij moet de blessure van Hannes Delcroix helpen opvangen.