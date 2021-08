OFFICIEEL: Ally Samatta is de nieuwe spits van Antwerp: huur met aankoopoptie

De kogel is door de kerk: Ally Samatta heeft zijn aangekondigde transfer naar Antwerp afgerond. De ex-Genk-spits wordt gehuurd met aankoopoptie.

Samatta werd vorig seizoen door Aston Villa uitgeleend aan het Turkse Fenerbahçe met verplichte aankoopoptie van 6 miljoen. De Turken hebben die betaald, maar met vijf goals in 27 wedstrijden kon de Tanzaniaan niet echt overtuigen. Hij mocht de club dus verlaten en Antwerp sprong op de kar nadat bleek dat Arthur Cabral niet haalbaar was.

Hij wordt gehuurd, maar The Great Old bedong ook een aankoopoptie. Hij moet met Eggestein en Frey concurreren, maar aangezien Antwerp op drie vlakken actief is zijn drie centrumspitsen geen overbodige luxe.