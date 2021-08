Peter Verbeke heeft boodschap na bewogen laatste transferdag: "De club gezonder en stabieler gemaakt"

Het moet gezegd: Peter Verbeke heeft de laatste dagen van de mercato nog een quasi onmogelijke opdracht tot een goed einde gebracht. Hij moest nog heel wat volk wegkrijgen en dat is hem ook gelukt. En daarmee heeft hij de loonlast ook weer wat afgebouwd.

Op Instagram had hij een boodschap voor de fans. "27 transacties. 12 inkomend en 15 uitgaand. Het werk dat dit team van jonge mensen gedaan heeft, maakt onze club stabieler en financieel gezonder. Het is niet gemakkelijk om een volledige nieuwe ploeg te bouwen in deze context, maar ik denk dat we iets hebben om op te bouwen voor de toekomst", klinkt het.



"Bedankt aan al de fans voor hun berichten. Bedankt aan de voorzitter voor het vertrouwen en aan Marc Coucke voor de voortdurende steun. En bedankt aan Vince en zijn staf voor het harde werk en de samenwerking met onze scouts. We zijn er nog niet, maar blijven vechten."