Pandoering van zondag zinderde ook bij De Ketelaere nog na: "We hebben elkaar niet afgemaakt in de kleedkamer"

Charles De Ketelaere is blij dat hij bij de nationale beloften zit. Zo kan hij de zware pandoering van zondag even vergeten. Want die was toch wel heel hard aangekomen in de kleedkamer.

“Het pikt nog. Zeker als je voor Club Brugge speelt, verwacht je niet dat je zo zwaar zal verliezen. Wij willen gewoon alles winnen. Ik denk dat het de eerste keer is dat ik zoiets meemaak", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Het kwam dus echt wel hard aan, maar we moeten nu gewoon hard blijven werken als Club Brugge zijnde en de volgende wedstrijd proberen winnen."

De knop omdraaien en er weer vol voor gaan. "Zo zit iedereen binnen de club in elkaar. Ikzelf ook. Ik sta in het leven om gewoon te focussen op de eerstvolgende wedstrijd. Daar kan je het verschil maken. Ik denk nog niet over hoe ik moet spelen over enkele weken. Ik zie dan wel waar dat mij brengt.”

Er is wel niet geroepen. “Het spreekt voor zich dat iedereen aangeslagen was, maar we hebben elkaar niet afgemaakt in de kleedkamer. We hebben wel wat met elkaar gepraat op zoek naar oorzaken voor de nederlaag, maar dat gesprek verliep constructief.”