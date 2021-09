Lamkel Zé en Antwerp bleven tot 1u hopen, maar... geen akkoord: Kameroener zoekt nog oplossing

Het waren nog slopende uren gisterenavond op de Bosuil voor en na middernacht. De deal met Ally Samatta kwam pas laat in orde en daarna onderhandelden ze nog over Didier Lamkel Zé.

Het Kameroense enfant terrible arriveerde dinsdagavond laat op de Bosuil, want er was nog een aanbieding uit Portugal binnengelopen. Daar bleef de transfermarkt nog open tot 1u, maar uiteindelijk werd er geen akkoord gevonden en de aanvaller moest onverrichterzake terug naar huis.

Nu wordt er wel nog gehoopt dat hij één van de volgende dagen toch nog vertrekt. In verschillende landen is de transfermarkt nog een paar dagen open. Een exotische bestemming is dus nog altijd mogelijk. Anders zullen ze de komende vier maanden nog even op hun tanden moeten bijten, want een rehabilitatie richting A-kern zit er niet direct in.