Philippe Sandler (ex-Anderlecht) doet het seizoen uit in de Ligue 1

Philippe Sandler begon goed bij Anderlecht, maar kwam door blessures niet verder dan elf matchen in het shirt van paars-wit. Dinsdag raakte bekend dat de Nederlander ook dit seizoen uitgeleend zal worden.

Vorig seizoen vertoefde Philippe Sandler (24) in Manchester, waar hij geen enkele keer mocht aantreden met het A-elftal. Een oplossing werd gevonden binnen de City Football Group.

Sandler gaat immers het seizoen uitdoen bij ESTAC Troyes, een zusterclub van Manchester City. En dat is eraan te merken: naast Sandler streken er met Palmer-Brown, Issa Kaboré (ex KV-Mechelen) en Patrick Roberts eerder al drie City-huurlingen neer bij de hekkensluiter in de Ligue 1.