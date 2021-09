STVV plant tijdens interlandbreak oefenwedstrijden tegen koploper uit 1B en Duitse tweedeklasser

Voor Sint-Truiden was de competitiestart nog geen pretje. Ze kenden heel wat pech en behaalden een teleurstellende 7 op 18. Ze kunnen de interlandperiode dus best gebruiken om de kopjes nog even bij elkaar te steken.

Daarnaast gaan de Kanaries tijdens de interlandperiode ook op jacht naar extra ritme. Zo kondigden ze via de officiële kanalen twee oefenwedstrijden aan: “De ideale periode om wat oefenpartijen in te plannen om het team aan te scherpen voor de aankomende competitie duels.” Donderdag twee september zullen ze achter gesloten deuren oefenen tegen Fortuna Düsseldorf. Woensdag 8 september wordt er dan weer gespeeld tegen Westerlo. Voor Bernd Hollerbach meteen een uitstekende gelegenheid om Suzuki opnieuw in het team te gooien. De Japanse spits had zijn zinnen op een transfer gezet en kwam daarom niet in actie, maar uiteindelijk blijft hij dan toch in Limburg. 📢 𝙁𝙍𝙄𝙀𝙉𝘿𝙇𝙄𝙀𝙎 𝙄𝙉𝘾𝙊𝙈𝙄𝙉𝙂



🟡🔵 pic.twitter.com/dBF3AtLWTZ — STVV (@stvv) September 1, 2021