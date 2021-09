Antwerp-TD Sven Jaecques geeft hoge ambities mee: "Drie pittige uitdagingen"

Antwerp heeft deze transferzomer heel wat zaakjes gedaan. Er zijn heel wat spelers bijgekomen, maar er zijn er weinig vertrokken. "Spelers die niet tevreden zijn met hun statuut zullen we zeker nog helpen", aldus TD ad interim, Sven Jaecques.

Maar de kern is samengesteld om de hoge ambities waar te maken. "Dit was, onder andere door corona, pas de eerste keer ooit dat we effectief bewust een kern hebben kunnen samenstellen om mee te spelen op drie fronten. Investeren was noodzakelijk, maar opnieuw is bewust en verstandig omgegaan met de financiële mogelijkheden", aldus Jaecques in HLN.

Antwerp wil meespelen op drie fronten. "Net daarom ook was het heel belangrijk en geweldig dat we ons konden kwalificeren voor de Europa League. Onze ambities zijn duidelijk: de poules overleven, meedoen voor de Champions' play-offs en zo ver mogelijk raken in de beker. Drie pittige uitdagingen. Want elke ploeg wil zo lang mogelijk meedraaien in de beker, terwijl we in Europa tegen drie stevige ploegen komen die zowel qua kwaliteit, ervaring, supportersschare als uiteraard budget een voorsprong hebben. En dat we play-off 1 willen halen moéten we, Antwerp zijnde, durven uitspreken, maar uiteraard zijn er veel meer dan vier ploegen die zullen strijden om die top vier."