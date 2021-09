Ronaldo verovert ongelooflijk record: "Van alle records die ik heb gebroken, is deze heel speciaal"

Cristiano Ronaldo heeft zich woensdagavond tot topschutter aller tijden in het internationale voetbal gekroond. Met zijn twee doelpunten - die trouwens winst opleverden tegen Ierland - zit hij nu aan 111 goals voor Portugal.

De 36-jarige aanvaller scoorde beide doelpunten in de slotfase van het duel, dat door Portugal uiteindelijk gewonnen werd met 2-1. "Ik kan niet eens beginnen met me uit te drukken in woorden", schrijft hij op op Instagram. "Van alle records die ik tijdens mijn carrière heb gebroken - en dat zijn er gelukkig een paar geweest - is deze voor mij heel speciaal en staat hij zeker op de plank van de prestaties waar ik echt trots op ben."

Daarmee is hij ook de Iraniër Ali Daei voorbij. "Hij heeft de lat zo hoog gezet, dat zelfs ik op een gegeven moment dacht dat ik hem misschien nooit zou kunnen inhalen. Felicitaties aan de ‘Shariar’ om het record zo lang te houden, en bedankt dat je altijd zoveel respect voor me hebt getoond elke keer dat ik scoorde en dichter bij het ongelofelijke nummer kwam."