Roberto Martinez: "Hij is een levende legende... Ik moet hem bedanken"

Winst zondagavond tegen de Tsjechen en de Rode Duivels nemen een stevige optie op het WK in Qatar. Al wordt het niet eenvoudig: de Rode Duivels verkeren niet in bloedvorm, terwijl kwartfinalist Tsjechië vriend en vijand verbaasde op het afgelopen EK.

En dus was Roberto Martinez (uiteraard) op zijn hoede voor Tsjechië, zo gaf hij zaterdagmiddag op de persconferentie aan. "Ze waren heel sterk tegen ons in Praag. Ook op het EK was Tsjechië indrukwekkend. Het wordt een fantastische match. Ginder hadden we kunnen verliezen (het werd 1-1, nvdr.), maar nu hebben we het thuisvoordeel", aldus Martinez.

De match van zondag staat ook in het teken van Romelu Lukaku, die op zijn 28ste aan zijn 100ste inderland toe is. "Romelu is een levende legende van het Belgische voetbal, dit moet een onwaarschijnlijk feest worden voor hem. Hopelijk geeft Romelu ons 120, misschien zelfs 150 caps."

"Zoals hij tegen Estland speelde... Daar moet je van genieten. Zo'n speler kom je niet vaak tegen. Ik wil hem daarvoor bedanken", besluit de bondscoach.