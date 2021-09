Marokkaanse voetbalselectie (met JPL-speler) zit vast in Guinee door staatsgreep, wedstrijd afgelast

Niet alleen in Europa, ook Zuid-Amerika en Afrika worden op dit moment WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld. Maar dat verloopt niet overal even vlot.

Normaal gezien zou de nationale ploeg van Marokko het maandagavond opnemen tegen Guinee maar door de politieke situatie in het land heeft de FIFA beslist om de wedstrijd uit te stellen. Bij die Marokkaanse selectie zit onder meer Standard-speler Selim Amallah.

In Guinee is er op dit moment een poging tot staatsgreep gaande en gaat het er geweldadig aan toe op straat. Volgens Marokkaans bondscoach Halilhodzic zijn er de hele dag geweeschoten te horen in de straat.

De Marokkaanse selectie heeft het land bovendien nog niet kunnen verlaten en zit momenteel vast in het hotel. "Het vliegtuig wacht op ons maar we hebben nog geen toestemming gekregen om te ertrekken uit ons hotel. Het is drie kwartier rijden tot de luchthaven en de veiligheid is niet gegarandeerd", klinkt het.