Overzicht: Europees kampioen kan niet winnen bij stugge Zwitsers, verder wordt in Europa wet van de sterkste gerespecteerd

De Rode Duivels hadden geen moeite met Tsjechië en ook elders in Europa werd de wet van de sterkste gerespecteerd, behalve in Zwitserland.

Italië

Italië en Zwitserland kwamen elkaar al tegen op het EK in de groepsfase, enkele maanden later troffen ze elkaar opnieuw in hun WK-kwalificatiegroep maar dan in Zwitserland. Na hun Europese titel moesten de Italianen uit een ander vaatje gaan tappen want eerder deze week speelden ze nog gelijk thuis tegen Bulgarije.

Mancini stelde zijn nagenoeg sterste elftal op maar het lukte de Azzurri niet om door het stugge Zwiterse blok te komen. Zowel Sommer als Donnarumma deden hun best om de 0 te houden en slaagden daar ook in. De Zwitserse doelman stopte een doelpunt van Jorginho. Italië staat aan de leiding in zijn groep met 11 op 15 al kan Zwitserland met 7 op 9 nog over de Italianen springen.

Spanje

Spanje verloor enkele dagen geleden nog in Zweden en kreeg met Georgië een perfecte tegenstander om dat verlies door te spoelen. Bij de rust stond het al 3-0 voor Spanje na doelpunten van Gaya, Carlos Soler en Ferran Torres. Na de rus prikte Sarabia nog een doelpuntje mee, goed voor een 4-0 overwinning.

In de groep van Spanje speelde Griekenland 1-1 gelijk op het veld van Kosovo. Na enkele speeldagen lijkt het zo al duidelijk welke twee ploegen zullen uitvechten wie groepswinnaar zal worden. Spanje staat met 10/15 aan de leiding in de groep, Zweden volgt met 9/9 en daarna komt Kosovo met 4/9.

Duitsland

Duitsland begon drie dagen geleden nog stroef aan het Flick-tijdperk met een zuinige 0-2 overwinning op het veld van Liechtenstein maar tegen Armenië werd er wel overduidelijk gewonnen met 6-0. De doelpunten kwamen van Gnabry (x2), Reus, Werner, Hofmann en Adeyemi.

Roemenië won in dezelfde groep met 2-0 van Liechtenstein. Duitsland staat met 12/15 aan de leiding aan de groep, Armenië volgt verrassend als tweede met 10/15 maar ook Roemenië (9 ptn) en Noord-Macedonië (8 ptn) strijden zeker nog mee voor een WK-ticket.

En ook nog...

Polen maakte gehakt van San Marino en won met 1-7. Al was de thuisploeg niet ontevreden dat ze hebben kunnen scoren: