Goed nieuws voor Club Brugge, KRC Genk, Antwerp en Gent: uitfans in Europese competities mogen terug

Volgens De overkoepelende supportersvereniging Football Supporters Europa (FSE), die samenwerken met de UEFA, mogen er bij de start van de Europese competities opnieuw bezoekende supporters binnen.

Het FSE bracht zonet alle nationale voetbalbonden op de hoogte. Zowel in de Champions League, Europa League als de Conference League zijn er dus opnieuw uitsupporters welkom. Binnenkort volgt een officiële aankondiging van de UEFA.

Hierdoor kunnen supporters van Club Brugge, KRC Genk, Antwerp en KAA Gent zich klaarmaken voor een reis door Europa. Voor blauw-zwart staat er in Parijs een ontmoeting met Lionel Messi op het programma, terwijl KRC Genk naar West Ham trekt. The Great Old bezoekt dan weer kolkende stadions zoals die van Olympiakos, Frankfurt en Fenerbahçe. De Buffalo’s beginnen met een verplaatsing naar het bescheiden Flora Tallinn.

