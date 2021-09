Hassane Bandé, voormalig goudhaantje van KV Mechelen, komt weer boven water met vier goals in zes matchen

Hoe zou het nog zijn met Hassane Bandé? De aalvlugge speler uit Burkina Faso werd in 2018 door KV Mechelen voor een recordbedrag van 9 miljoen aan Ajax verkocht. Drie jaar later verdient hij zijn sporen bij het Kroatische NK Istra.

Ajax verhuurde Bandé in februari van dit jaar aan Istra. Na een aanpassingsperiode van een half jaar lijkt hij daar nu helemaal vertrokken te zijn. In de eerste zes matchen kwam hij aan vier goals en één assist in de Kroatische eerste klasse.

NK Istra heeft ook een aankoopoptie bedongen die ze eind dit seizoen kunnen lichten. Bandé moest herstellen van een zware blessure die hem 367 dagen aan de kant hield tussen 2018 en 2019.